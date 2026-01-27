Tutto il resto è rumore di fondo | Federica Pellegrini frena le polemiche con la foto della figlia ricoverata e monitorata in ospedale per febbre

Federica Pellegrini ha condiviso una foto della figlia in ospedale, invitando a non lasciarsi coinvolgere dalle polemiche e a concentrarsi sui momenti importanti. Con un messaggio di calma e razionalità, la campionessa italiana cerca di mettere a tacere il rumore di fondo e di mantenere la priorità sulla famiglia.

“Tutto il resto è rumore di fondo”, questo il messaggio pubblicato da Federica Pellegrini sui social con la volontà di archiviare le polemiche dei giorni scorsi. Una fotografia di sua figlia Matilde, attualmente ricoverata e monitorata in ospedale, avvolta in una coperta e con strumenti medici di controllo collegati, alle prese con gli effetti di una febbre alta e complicazioni respiratorie che nei giorni scorsi l’avevano portata in ospedale per convulsioni febbrili. “Chi porta i figli all’asilo con la febbre è un irresponsabile pezzo di me**a”, aveva scritto Matteo Giunta. La nuotatrice, incinta del secondo figlio, poco dopo lo aveva sostenuto pubblicamente: “Sottoscrivo la story di mio marito”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha condiviso sui social una foto della figlia Matilde, ancora in ospedale.

Pellegrini condivide una foto della figlia Matilde monitorata a letto, sottolineando che «il resto è rumore di fondo».

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Federica Pellegrini

Argomenti discussi: Fantascienza, surreale e tutto il resto – 1; Pellegrini posta la foto della figlia monitorata a letto: Tutto il resto è rumore di fondo; Federica Pellegrini posta sui social una foto della figlia monitorata a letto: Tutto il resto è rumore di fondo; Protezione Civile locale, Trasparenza subito: tutto il resto è fumo.

Federica Pellegrini, la foto in ospedale con la figlia: Tutto il resto è solo rumoreDopo il marito anche la Divina è tornata sulla polemica dei virus influenzali e su Instagram ha condiviso una foto della figlia in ospedale ... msn.com

Federica Pellegrini, la foto della figlia monitorata: «Tutto il resto è rumore di fondo». Come sta MatildeTanta preoccupazione negli ultimi giorni per Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa di nuoto ha pubblicato una storia ... msn.com

Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito - facebook.com facebook

Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito x.com