L’Italia si prepara ad accogliere nuovamente le Olimpiadi invernali, 20 anni dopo Torino 2006. Questo evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare le strutture sportive e promuovere il talento degli atleti italiani. Di seguito, un approfondimento sui partecipanti e le aspettative per questa edizione, che si svolgerà nel 2026.

L’Italia torna a ospitare le Olimpiadi invernali a 20 anni di distanza dall’edizione del 2006 di Torino. I Giochi di Milano-Cortina scatteranno ufficialmente il 6 febbraio con la cerimonia di apertura presso lo stadio San Siro, dove si esibiranno alcune star della musica e del cinema come Pierfrancesco Favino e Laura Pausini oltre alla diva internazionale Mariah Carey. Le performance accompagneranno anche la sfilata di tutti gli atleti impegnati nella manifestazione, che conterà 16 discipline e ben 116 eventi da medaglia. L’Italia sarà presente con una delegazione di 196 atleti, nuovo record assoluto per la nostra Nazionale: battuto il primato di Torino 2006, quando parteciparono in 184. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tutti gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi 2026

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Quanto costa un weekend tra Cortina e Milano per le Olimpiadi invernali 2026

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Il Presidente della Repubblica incontra gli atleti paralimpici al Quirinale; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Tutti gli italiani qualificati: sport per sport, ecco gli Azzurri; I magnifici 196 azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti i nomi dell’Italia Team.

Pagina 2 | Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima filaUomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip ... corrieredellosport.it

Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima filaL’attesa è finita. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni, ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli azzurri del ... corrieredellosport.it

24 gennaio 2026 Auguri da parte di tutti gli atleti gentitori ed allenatori al Presidente fondatore della Societa’Mandricardo Falorni per I suoi ….100-4 come dice lui … - facebook.com facebook