In ogni casa si trovano oggetti di design che spesso vengono sottovalutati, sia per funzionalità che per estetica. Riconoscere il valore di questi elementi può migliorare l’ambiente quotidiano, anche in momenti semplici come la disinfezione di una ferita. Comprendere l'importanza del design domestico aiuta a valorizzare gli spazi e gli oggetti che ci accompagnano ogni giorno.

Diamo per scontata la loro funzionalità e spesso non ne consideriamo la bellezza: fateci caso, la prossima volta che vi disinfettate una ferita Ci sono cose che usiamo tutti i giorni e che non sembrano oggetti di design nel senso in cui comunemente lo intendiamo, eppure lo sono. Una di queste è la sedia pieghevole “Plia” di Giancarlo Piretti, uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni, che è fatta in plastica e metallo, è pensata per essere tirata fuori al momento del bisogno e nel tempo è stata imitata moltissime volte. È solo uno dei moltissimi esempi di oggetti di largo consumo, ormai dati per scontati dalla maggior parte delle persone che li usano, e che invece nacquero come opere di design. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutti abbiamo in casa un oggetto di design

Approfondimenti su Oggetti Design

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

My girlfriend said she needed space, so I gave her a whole new apartment to move into.

Ultime notizie su Oggetti Design

Argomenti discussi: Sentimental Value: una famiglia, la sua casa e tutti i suoi traumi; Il Comune con più alta percentuale di stranieri: Dai problemi al dialogo. Verdellino è la casa di tutti; Siamo esausti e finanziariamente a terra. Ora non sappiamo dove dormiremo: il grido disperato di una famiglia con 4 figli: ''Regolari in tutto ma nessuno ci affitta casa''; Tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino non solo come grande designer ma come persona umana e questa è la cosa più bella che abbiamo avuto in questo momento di tragedia. Sono le parole di Giancarlo Giammetti, compagno di una vita del.

Abbiamo in casa la peste, dobbiamo affrontarla tutti insiemeAuguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola. Non è un insulto. Non è scontro politico. Non è una minaccia. Non è delirio. È un sintomo. Un sintomo che ci riguarda tutti. Non ... huffingtonpost.it

Abbiamo ascoltato tutti i 30 brani, in anteprima, di questo #sanremo2026! Ecco come è andata https://vogueitalia.visitlink.me/6jxX6x - facebook.com facebook

Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità: firma l'accordo di PACE il prima possibile. Devi scegliere fra una sc x.com