Trump la rivolta delle donne | È disgustoso Natalie Portman Jane Fonda Billie Eilish guidano la battaglia

L'articolo analizza la crescente mobilitazione di figure pubbliche contro le politiche di Donald Trump, in particolare in seguito agli eventi a Minneapolis e alla morte di manifestanti come Alex Pretti. Celebrities di diversi settori si sono unite nel condannare le azioni delle forze dell'ordine, sostenendo un messaggio di solidarietà e denuncia contro le ingiustizie. Un approfondimento sulle reazioni e sui temi sollevati nelle recenti proteste negli Stati Uniti.

Prendono posizione anche Ariana Grande, Jenna Ortega, Olivia Wilde e Jamie Lee Curtis. Glenn Close: "Indignata e disgustata da omicidi a sangue freddo" Continua ad allungarsi l'elenco di star della musica del cinema e dello sport che prendono posizione contro il presidente Usa Trump e gli agenti federali dell'Ice, responsabili a Minneapolis, dopo la morte nei giorni scorsi di Renée Good, dell'uccisione di un altro manifestante, l'infermiere 37enne Alex Pretti. E sono state soprattutto donne le prime a reagire, fra queste le popstar Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Billie Eilish. "È disgustoso", la rivolta delle donne contro Trump: parole di fuoco da Natalie Portman, Jane Fonda, Billie Eilish In un contesto di crescente mobilitazione, numerose personalità pubbliche si sono espresse contro le recenti azioni di Trump e delle forze federali negli Stati Uniti. Natalie Portman in lacrime al Sundance: «Le brutalità di Trump e dell'Ice devono finire» Durante il Sundance Film Festival, l'attrice Natalie Portman ha partecipato con una spilletta simbolo di protesta contro le politiche dell'Immigration and Customs Enforcement. Le lacrime di Natalie Portman diventano il simbolo di uno sgomento che attraversa l'America e arriva fino a Hollywood. L'attrice, visibilmente provata, ha attaccato l'ICE e l'amministrazione Trump parlando di una violenza definita "oscena". Natalie Portman indossava sul red carpet del Sundance Film Festival nello Utah la spilletta "Ice out", contro gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement di Trump. Alla premiere mondiale del suo film "The Gallerist" è finita in lacrime: "Scusate - ha detto

