Trump fa e i suoi lacchè reagiscono compiacenti | così torna l’oscurantismo in Occidente

In un contesto politico caratterizzato da dichiarazioni e reazioni, si osserva un ritorno a posizioni che richiamano l’oscurantismo. La recente presa di posizione di Giorgia Meloni, che ha espresso il desiderio di candidare Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, evidenzia le complessità di un dialogo internazionale e interno, spesso segnato da scelte che suscitano discussioni e riflessioni sulla coerenza e sulla linea politica adottata.

C'è poco da stupirsi se Giorgia Meloni, nella sua più recente presa di posizione ufficiale quale nostra presidente del consiglio in carica, si augurava di poter candidare Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, quando si tratta della stessa persona che all'inizio della carriera ministeriale certificava in Parlamento con il proprio voto che la marocchina Ruby Rubacuori era senza alcun dubbio la nipote del premier egiziano Mubarak. Dunque, sempre di spudorata acquiescenza si tratta (che la narrazione corrente accredita come abilità manovriera e forza comunicativa), di un personaggio politico che persegue la sua scalata blandendo il potente di turno e accondiscendendo ai suoi grotteschi capricci.

