Truffa un' anziana con la tecnica del finto carabiniere 34enne fermato a Colleferro con addosso la refurtiva

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Colleferro con l’accusa di aver truffato un’anziana a Maranello, usando la tecnica del finto carabiniere. La Polizia Stradale ha recuperato oro e denaro durante le operazioni. L’arresto si inserisce in un quadro di controlli mirati a contrastare le truffe ai danni di persone anziane, garantendo maggiore tutela e sicurezza sul territorio.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana dopo essere stato fermato per eccesso di velocità sull’autostrada A1 all’altezza di Colleferro. L’arresto è stato eseguito dopo che gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud hanno rinvenuto oro e denaro contante, risultati provento di una truffa perpetrata con la tecnica del “finto carabiniere”. L’operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con i Carabinieri di Maranello. Il controllo sull’autostrada A1 L’intervento è scattato da un normale servizio di controllo stradale. Gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud hanno notato un veicolo procedere ad alta velocità lungo l’autostrada A1 nei pressi di Colleferro, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

