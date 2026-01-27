Truffa una coppia con finti investimenti nuovo processo per l' ex broker Prisca Carletti
Prisca Carletti, l’ex broker di Ancona coinvolta in un’altra causa, torna in tribunale. Questa volta è accusata di aver truffato una coppia con finti investimenti. La donna, 49 anni, deve affrontare un nuovo procedimento giudiziario che si aggiunge alle vicende passate.
ANCONA – Prisca Carletti torna in tribunale. Nuovi guai giudiziari per la ex broker osimana, 49 anni. Con l'accusa di truffa è finita di nuovo a processo per aver beffato una coppia di risparmiatori, moglie e marito, che le avevano affidato 28mila euro, in tre assegni, di risparmi.
Altra truffa, l’ex broker di nuovo a processo
Prisca Carletti torna sul banco degli imputati.
Assicurazioni con truffa a Genova, scattano due denunce: “Polizze super scontate vendute da finti broker”
