Truffa con l’intelligenza artificiale colpita la madre di Adriano | sottratti oltre 2.400 euro

Un caso di truffa con intelligenza artificiale ha coinvolto la famiglia dell’ex calciatore Adriano, noto come “l’Imperatore”. La vittima ha subito la sottrazione di oltre 2.400 euro, evidenziando i rischi crescenti legati all’uso fraudolento delle tecnologie digitali. È importante essere prudenti e informarsi sui metodi di prevenzione per tutelare le proprie finanze e i propri dati online.

Una truffa realizzata con l'uso dell'intelligenza artificiale ha colpito la famiglia di Adriano, l'ex calciatore brasiliano noto come "l'Imperatore", che in Italia ha vestito anche le maglie di Parma, Inter, Roma e Fiorentina. A finire vittima del raggiro è stata la madre dell'ex attaccante. Un messaggio fraudolento a nome di Adriano ha truffato sua madre, portando al versamento di oltre 2.400 euro. La madre di Adriano vittima di una truffa realizzata con l'Ai: i criminali hanno clonato la voce dell'ex calciatore dell'Inter per ottenere 2.400 euro. L'Imperatore denuncia sui social e lancia un ultimatum ai malviventi: "Vi do 24 ore per restituire il denaro. Con la famiglia non si scherza". Una truffa sofisticata, messa in atto con intelligenza artificiale e un numero di telefono falso, ha colpito la madre di Adriano, ex stella del calcio brasiliano.

