Troviamo Sharon | Picarelli non si arrende e lancia la raccolta fondi

La Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli ad Avellino lancia una campagna di raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere le attività della comunità locale, coinvolgendo i cittadini e promuovendo la partecipazione attiva. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per contribuire al benessere del territorio e rafforzare i legami tra i residenti della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli – Avellino, la Pro Loco Picarelli – Sez. Battenti Picarelli Starze e il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività, INSIEME PREGANO ED ESORTANO TUTTI A DIRE: "NON PERDIAMO LA SPERANZA. " Sharon Maccanico, la nostra campionessa mondiale di Hip Hop originaria di Picarelli, è dispersa in Nuova Zelanda a seguito della drammatica frana che ha travolto il suo campeggio. Nonostante le notizie contrastanti, la famiglia e le autorità continuano le ricerche senza sosta. Sharon è una forza della natura e noi dobbiamo essere la sua forza ora.

