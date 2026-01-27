La vicenda riguarda il decesso di Davide Borgione, avvenuto a Torino dopo una notte in discoteca. Tre giovani sono stati denunciati per omissione di soccorso in relazione alla morte del ragazzo. L’indagine ha portato alla luce il comportamento degli “sciacalli” che si sono allontanati senza prestare aiuto. Questo episodio solleva ancora una volta il tema della responsabilità e della necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Tre giovani, di età intorno ai vent’anni, sono stati denunciati per omissione di soccorso i n relazione alla morte del 19enne Davide Borgione, deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato dopo aver trascorso una notte in discoteca con gli amici. Le immagini catturate dalle videocamere mostrano il giovane cadere della bici e sbattere la testa. Quindi, mentre il ragazzo era riverso per terra quando due giovani sono scesi da un’auto, si sono avvicinati a Borgione e lo hanno derubato del portafoglio, senza prestare alcun soccorso. Entrambi, oltre che per omissione di soccorso sono stati denunciati per furto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trovati gli “sciacalli” che hanno rapinato Davide Borgione agonizzante sull’asfalto

Approfondimenti su Davide Borgione

Nella notte tra venerdì e sabato a Torino, Davide Borgione, 19 anni, è stato trovato deceduto dopo aver trascorso la serata in discoteca.

In un episodio di cronaca recente, due individui hanno derubato Davide Borgione, rimasto a terra dopo una caduta dalla bici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Davide Borgione

Argomenti discussi: Morte di Davide Borgione a Torino, indagati due sciacalli e un automobilista; Sfiorato da un’auto e derubato, è caccia agli sciacalli di Davide Borgione; Davide Borgione morto in bici, identificati i due sciacalli che l'hanno derubato mentre era a terra: Disumani; Davide, la morte e l’orrore: uno sciacallo lo ha derubato dopo la caduta dalla bici.

Gli sciacalli che hanno derubato Davide Borgione a terra sono due. Il padre: «Non sono umani»Indagati per furto e omissione di soccorso. Ancora mistero sui motivi della morte del 19enne L'articolo Gli sciacalli che hanno derubato Davide Borgione a terra sono due. Il padre: «Non sono umani» pr ... msn.com

Davide Borgione morto a 19 anni in un incidente. I quattro ventenni, l'investigatore e gli sciacalli: cosa è succeso quella notteLa morte di Davide Borgione, diciannovenne torinese travolto all'alba in via Nizza, non è solo l'ennesimo incidente stradale, ma il ... msn.com

L'inchiesta a Torino per la morte di Davide Borgione, caduto dalla bici e poi derubato. Tre ragazzi sono stati denunciati, uno per omissione di soccorso, gli altri due anche per furto. - facebook.com facebook

Davide Borgione, l’investitore inconsapevole e i due sciacalli: la tragica notte di quattro ventenni. Chi sono x.com