Trofeo Sanmartinese Tartaglini e Molinaro sul podio

Il Trofeo Sanmartinese, disputato a Campi Bisenzio, ha visto Alessandro Tartaglini e Giacomo Molinaro salire sul podio, confermando la loro eccellenza nel ciclismo regionale. La gara si è svolta nella provincia di Firenze, attirando partecipanti e appassionati locali. Questo evento rappresenta un momento importante per gli atleti e per il panorama sportivo della zona.

A Campi Bisenzio in provincia di Firenze, al “Trofeo Sanmartinese“, primo e secondo posto assoluto per Alessandro Tartaglini (foto) e Giacomo Molinaro, portacolori del Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli e del direttore sportivo Paolo Bonatti. Inoltre vittoria di categoria per Barbara Casaioli, terzo posto di categoria per Francesco Fabbri e buone prove per Stefano Ammannati (8 assoluto), Simone Cimboli, Daniele D’Andrea, Federico Fontanini e Giulia Di Virgilio. Altri risultati sono stati registrati a Scarperia (Firenze), alla "Mugello Gp. Run", con la vittoria di categoria per Siliano Antonini, secondo posto di categoria per Mimmo Marino e buone prove per Federico Giannini (8 assoluto), Daniele Sandroni (10 assoluto), Mirco Toma e Marco Gronchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - “Trofeo Sanmartinese“. Tartaglini e Molinaro sul podio Approfondimenti su Trofeo Sanmartinese Trofeo Sanmartinese alla 44esima edizione Il Trofeo Sanmartinese torna alla sua 44ª edizione a Campi Bisenzio, in programma il 9 gennaio 2026. A Campi Bisenzio torna il Trofeo Sanmartinese Domenica 18 gennaio 2026, Campi Bisenzio ospiterà la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese, una tradizione podistica consolidata nel calendario UISP fiorentino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trofeo Sanmartinese Argomenti discussi: Il GP Parco Alpi Apuane cala una bella doppietta a Campi Bisenzio; Trofeo Sanmartinese. Tartaglini e Molinaro sul podio. Trofeo Sanmartinese. Tartaglini e Molinaro sul podioA Campi Bisenzio in provincia di Firenze, al Trofeo Sanmartinese, primo e secondo posto assoluto per Alessandro Tartaglini (foto) ... sport.quotidiano.net Gp Parco Alpi Apuane: Alessandro Tartaglini vince il Trofeo Sanmartinese a Campi BisenzioSecondo posto per GIacomo Molinaro. Vittoria di categoria per Siliano Antonini alla Mugello Gp Run e per Mattia Vasoli alla Portofino Run ... luccaindiretta.it Trofeo Sanmartinese 18 gennaio 2026 Tradizionale gara di metà gennaio sempre molto partecipata dalla nostra società anche per la vicinanza che ci lega all'Atletica Campi. Un bel test di 15 km in pianura per provare la gamba su una media distanza. In 26 al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.