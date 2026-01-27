Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition | più sportiva più esclusiva

La Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition rappresenta una versione limitata dal carattere sportivo ed esclusivo. Questa reinterpretazione della classica bicilindrica britannica combina prestazioni elevate con un design raffinato, pensato per gli appassionati che cercano autenticità e stile. Un modello che si distingue per cura nei dettagli e prestazioni, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo segmento.

Triumph presenta la nuova Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, versione speciale della sua muscolosa naked retrò che sarà disponibile in Italia da aprile 2026, ma non per tutti. Questo suggestivo modello sarà infatti proposto in una serie limitata di soli 800 esemplari per tutto il mondo, ciascuno dei quali corredato da un apposito certificato di autenticità, e costerà 19.195 euro, ovvero 1.700 euro in più rispetto alla prestante Speed Twin 1200 Rs da cui deriva. La Cafe Racer Edition è però più esclusiva, più sportiva e decisamente più evocativa, rivolgendosi a un pubblico sensibile al fascino della tradizione ma comunque alla ricerca di una moto adatta all’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

