Treno di cioccolato da record a Milano Fontana | Milano-Cortina è anche promozione dei territori – Il video

Questo evento a Milano, con il treno di cioccolato da record, mette in luce la promozione dei territori attraverso iniziative di grande impatto. Un’occasione per conoscere meglio le eccellenze locali e valorizzare il patrimonio regionale, offrendo un esempio di come eventi straordinari possano contribuire alla promozione turistica e culturale del territorio.

(Agenzia Vista) Milano, 26 gennaio 2026 Un treno di cioccolato da ‘Guinness world records‘ a Milano, in piazza Città di Lombardia. “Con eventi come questo dimostriamo che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026?. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il superamento del ‘Guinness world records’ del treno di cioccolato più lungo del mondo, avvenuto in piazza Città di Lombardia con il progetto ‘Winter Games Express’.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: A Palazzo Lombardia treno di cioccolato da record e Belvedere aperto; Il treno di cioccolato più lungo del mondo arriva a Milano: il Winter Games Express è 52 metri e pesante 28 quintali; Il treno di cioccolato più lungo del mondo: a Milano la scultura da Guinness dei Primati; A Milano svelata la scultura di cioccolato più lunga al mondo: un treno da Guinnes world record.

Treno di cioccolato da record a Milano, Fontana: Milano-Cortina è anche promozione dei territoriUn treno di cioccolato da ‘Guinness world records‘ a Milano, in piazza Città di Lombardia. Con eventi come questo dimostriamo che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma promozione dei territori, de ... ilgiornale.it

Milano sorprende con un gigantesco treno di cioccolato da recordIl treno di cioccolato più lungo del mondo è a Milano: nuovo Guinness dei primati con 22 vagoni, 55.27 metri di lunghezza e 28 quintali di pesoRecord ... assodigitale.it

Caos, caos e ancora caos (nelle dichiarazioni e non solo). L’Ice (Immigration and Customs Enforcement) - agenzia federale Usa che ha il compito di far applicare le leggi sull’immigrazione - sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A riferirlo, qu - facebook.com facebook

Milano-Cortina, “Fiamma Olimpica unisce storie e territori” #olimpiadiinvernali x.com