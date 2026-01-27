Treno della Memoria della Toscana Giani | Ripartirà il 23 marzo

Il Treno della Memoria della Toscana ripartirà il 23 marzo. Giani ha confermato che sarà un viaggio che coinvolge associazioni, scuole e istituzioni, un modo per ricordare e testimoniare ciò che è stato. L’obiettivo è mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare le nuove generazioni. La ripresa di questo evento rappresenta un segnale di partecipazione attiva e di rispetto per il passato.

FIRENZE – "Il treno della Memoria ripartirà il 23 marzo". Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani durante il discorso che ha concluso la seduta solenne del Consiglio regionale convocata oggi, 27 gennaio 2026, al Memoriale delle deportazioni di Firenze in occasione del Giorno della Memoria, a 81 anni dalla liberazione di Auschwitz."Sarà un'esperienza che si inserisce in un calendario di eventi messo in moto da associazioni, istituzioni e scuole, che rappresentano il segno di una sensibilità e di partecipazione attiva in Toscana sul fronte della testimonianza di ciò che è stato e che ci deve rendere soddisfatti", ha affermato Giani.

