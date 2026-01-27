Tre sfilate di gruppi mascherati colorano le vie della città degli etruschi

Tarquinia si anima durante le giornate di febbraio con sfilate di gruppi mascherati, musica e colori, trasformando le vie della città degli etruschi in un vivace palcoscenico all'aperto. Le date di domenica 8, 15 e martedì 17 febbraio rappresentano momenti di tradizione e divertimento, offrendo un'occasione per vivere profondamente l'atmosfera locale.

Nelle giornate di domenica 8, domenica 15 e martedì 17 febbraio, Tarquinia si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto animato da gruppi mascherati, musica e colori. L'edizione di quest'anno è organizzata dal comune in collaborazione con la Pro loco e il gruppo di volontari "Troppo.

