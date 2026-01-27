Tre reti incassate e il possibile esonero | le ultime sulla Serie A

In un momento difficile, Hellas Verona valuta il futuro di Paolo Zanetti dopo le recenti sconfitte in Serie A. La società sta analizzando la situazione e le possibili decisioni da prendere per migliorare la situazione della squadra. Restano da capire le prossime mosse in un contesto di incertezza e attenta valutazione.

Momento delicato in casa Hellas Verona. Dopo l’ennesimo risultato negativo, in società sono in corso valutazioni importanti sul futuro dell’allenatore Paolo Zanetti. A riportarlo è Sky Sport, che parla apertamente di una panchina ora più che mai in bilico La sconfitta per 3-1 contro l’Udinese ha lasciato il segno. Non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione della squadra, apparsa fragile e poco concreta nei momenti decisivi della gara. Un ko che ha acceso nuove preoccupazioni tra i dirigenti gialloblù, già sotto pressione per una classifica che inizia a farsi complicata. Secondo quanto filtra, il presidente del Verona insieme al direttore sportivo Sogliano sta riflettendo sul da farsi.🔗 Leggi su Dailynews24.it

