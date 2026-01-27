Travolto da un furgone mentre presta soccorso Salvatore muore a 47 anni | il pirata si costituisce

In un tragico incidente a Scalea, Salvatore Servidio ha perso la vita a 47 anni dopo essere stato investito da un furgone mentre prestava soccorso a un automobilista in difficoltà. La sua morte sottolinea l’importanza della prudenza e della sicurezza sulle strade, anche in situazioni di emergenza. L’incidente ha suscitato attenzione e riflessione sulla tutela di chi interviene in aiuto degli altri.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.