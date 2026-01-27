Trattenimenti e Cpr scontro alla Consulta sull' Albania

In Italia, le procedure di trattenimento e Cpr sono al centro di un dibattito legale. La Corte Costituzionale ha esaminato un caso riguardante l’ordine di trattenimento di uno straniero in attesa di espulsione, in relazione alla richiesta di asilo. La decisione evidenzia come, in presenza di un’istanza di protezione, la prima sentenza del giudice di pace prevalga sulle successive decisioni delle autorità di polizia.

Se un giudice ordina di trattenere uno straniero per farlo espellere e il migrante chiede asilo (senza poi ottenerlo), non c’è bisogno che il questore decida di dare seguito a questo trattenimento perché «vale» la prima decisione del giudice di pace, che si «riespande». È questa la posizione dell’Avvocatura di Stato davanti alla Consulta, chiamata a decidere sulla costituzionalità delle norme sui trattenimenti in Albania prodromici all’espulsione di un immigrato senza diritto d’asilo. A invocare l’aiutino della Corte costituzionale è stato il legale di un senegalese, spedito al Cpr di Gjader in Albania per essere definitivamente espulso dal territorio italiano nel giro di 48 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trattenimenti e Cpr, scontro alla Consulta sull'Albania Approfondimenti su Trattenimenti Cpr Migranti, batosta per la sinistra: la Consulta dà ragione al governo. Sì alla competenza delle Corti d’Appello sui trattenimenti La Corte costituzionale si è pronunciata a favore del governo Meloni sulla questione dei trattenimenti dei migranti, confermando la competenza delle Corti d’Appello su questa materia. Cpr in Albania, ActionAid denuncia sprechi e irregolarità: esposto alla Corte dei Conti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trattenimenti Cpr Trattenimenti e Cpr, scontro alla Consulta sull'AlbaniaL'Avvocatura di Stato difende il protocollo sui rimpatri da Gjader ... msn.com Trattenimento nei Cpr vietato per irregolari condannati al riesameL’avvio della fase di esecuzione penale, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sul carcere o la misura alternativa, blocca l’espulsione ... msn.com Ecco i dati delle mancate convalide dei trattenimenti nei cpr diffusi da Il Tempo. Con i governi di sinistra i giudici facevano uscire dai Cpr tra il 9 e il 13% degli stranieri trattenuti. Oggi, con il Governo Meloni, siamo arrivati a quasi un terzo, a dimostrazione di co - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.