Trasporto pubblico Valcanneto teme i tagli dopo la riorganizzazione regionale

La riorganizzazione del trasporto pubblico regionale potrebbe portare a tagli o modifiche ai collegamenti di Valcanneto. Il Comitato di Zona esprime preoccupazione per l’impatto sulla mobilità locale, in seguito alle recenti decisioni della Regione Lazio. È importante monitorare gli sviluppi e valutare eventuali interventi per tutelare i servizi essenziali per la comunità.

Cerveteri, 27 gennaio 2026 – Il Comitato di Zona Valcanneto in allarme. La recente riorganizzazione del Trasporto pubblico locale decisa dalla Regione Lazio rischia di ridurre o modificare i collegamenti da e per Valcanneto. Per questo il comitato lancia l’allarme e chiede chiarimenti al Comune di Cerveteri e ad ASTRAL, temendo ripercussioni su pendolari, studenti e cittadini che utilizzano quotidianamente autobus e linee extraurbane. Di seguito il comunicato: “E’ recente la riorganizzazione del TPL della Regione Lazio, che prevede – attraverso le Unità di Rete – di suddividere il territorio regionale in 11 ambiti coordinati da ASTRAL SpA (Azienda Strade Lazio), “razionalizzando” già dai prossimi mesi il servizio stesso;.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

