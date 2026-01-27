Trasporto aereo | Valeriani Pd Rocca intervenga su governo per far rispettare diritti passeggeri

Il nuovo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, approvato dal Parlamento europeo, è attualmente in attesa di attuazione. La sua piena applicazione è fondamentale per garantire tutele concrete ai viaggiatori. È importante che le istituzioni competenti intervengano per rimuovere eventuali ostacoli e assicurare il rispetto di questi diritti, contribuendo a un settore più trasparente e responsabile.

Il nuovo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei è stato approvato dal Parlamento europeo, ma continua a rimanere inspiegabilmente bloccato nel suo percorso di attuazione. Questa situazione è aggravata dalla mancata assunzione di responsabilità da parte dei governi nazionali, incluso quello italiano. È una condizione inaccettabile che penalizza milioni di cittadini e viaggiatori. Richiesta di intervento da parte della Regione. Lo dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd del Lazio e presidente della Commissione Trasparenza, mentre annuncia la presentazione di una mozione.

