Transito promiscuo di auto e bus Cambia la viabilità in zona ospedale

Le modifiche alla viabilità all’ingresso dell’ospedale mirano a migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, riducendo code e intralci causati dal transito promiscuo di auto e bus. La nuova configurazione vuole garantire un flusso più ordinato e sicuro in una zona ad alta frequentazione.

Modifiche alla viabilità in prossimità dell'ingresso principale dell' ospedale, per eliminare situazioni di pericolo per pedoni ed automobilisti, ma anche code ed intralci alla circolazione. A segnalare le difficoltà da parte dei pedoni a raggiungere la fermata dell' autobus di lato all'ingresso principale dell'ospedale a causa della presenza, quasi costante,di veicoli in sosta è stato lo stesso gestore del trasporto pubblico locale ed il Comune ha preso subito provvedimenti. "Il transito promiscuo di bus e auto nei due anelli stradali presenti nella zona antistante la sede centrale dell' ospedale San Giovanni Battista di Foligno – si legge nell'ordinanza di modifica della viabilità, pubblicata all'albo pretorio dell'ente - crea ingorghi, rallentamenti e problematiche legate al rispetto delle tabelle di marcia degli autisti dei bus".

