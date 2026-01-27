Tramvia un anno di Vacs | sulla linea 2 oltre 18 milioni di passeggeri in un anno

La linea 2 della tramvia, nota come Vacs, ha celebrato il suo primo anno di attività con oltre 18 milioni di passeggeri. Il prolungamento fino a piazza San Marco ha contribuito a migliorare la mobilità nel centro storico, dimostrando l’importanza di questo intervento per la città. Un bilancio positivo che evidenzia il successo del progetto e il suo ruolo nel trasporto urbano.

Dopo l’entrata in funzione del nuovo tratto i passeggeri della linea 2 hanno registrato “un vero e proprio boom: i viaggiatori sono passati da poco meno di 986.662 di gennaio a 1.777.921 di dicembre con il picco di 1.958.002 di ottobre”. I passeggeri che hanno utilizzato la linea 2 Aeroporto-San Marco nel 2025 sono stati in totale 18.318.896, “contribuendo in modo sostanziale al superamento della soglia dei 45 milioni di viaggiatori complessivi”. “Il prolungamento della linea 2 fino a piazza San Marco in un solo anno ha fatto registrare numeri record di utilizzo, con oltre 18milioni di passeggeri che hanno utilizzato la linea 2, Aeroporto-San Marco.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

