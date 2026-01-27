Tragedia in Romania | sette tifosi del Paok perdono la vita in un incidente mentre erano in viaggio verso Lione

Un incidente in Romania ha causato la morte di sette tifosi del Paok Salonicco, mentre erano in viaggio verso Lione. L’incidente ha coinvolto un veicolo durante il tragitto, provocando una tragedia che ha segnato profondamente la comunità sportiva e le famiglie coinvolte. Tre persone sono rimaste ferite e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tragedia in Romania: sette tifosi del Paok perdono la vita in un incidente mentre erano in viaggio verso Lione Approfondimenti su Paok Salonicco Tragedia in Romania: incidente stradale, sette tifosi del Paok morti durante la trasferta verso Lione Un grave incidente stradale in Romania ha coinvolto un gruppo di tifosi del Paok, con sette vittime e tre feriti. Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a Lione Una tragedia ha coinvolto sette tifosi del PAOK in Romania, vittime di uno scontro frontale con un mezzo pesante. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Paok Salonicco Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribileTIMISOARA (Romania) - Sette tifosi del PAOK di Salonicco sono morti in un incidente stradale in Romania, mentre si recavano a Lione per una partita di Europa League. L'incidente è stato scaturito da u ... tuttosport.com Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a LioneUna tragedia si abbatte sulla settimana di coppe europee: un minivan di tifosi del PAOK diretti a Lione si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante ... fanpage.it Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribile Nota della redazione Abbiamo visionato il video dell'incidente: purtroppo sono immagini terribili che preferiamo non mostrare per deontologia professionale, rispetto d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.