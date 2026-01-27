Un episodio improvviso ha causato la morte dell’ex portiere Diego Ruspantini, all’età di 46 anni. La sera si è conclusa in modo tragico dopo un malore che lo ha colto nel sonno, lasciando la famiglia senza parole. La notizia sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere improvviso, anche in momenti apparentemente tranquilli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si sente male dopo cena, trovato senza vita nel letto dalla moglie. Una serata tranquilla in famiglia, poi quel malessere improvviso e una frase che oggi suona drammatica: “non mi sento bene”. Poche ore dopo, Diego Ruspantini, 46 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla moglie, stroncato da un malore improvviso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili. Il malore nella notte: inutili i soccorsi del 118. La tragedia si è consumata nella sera di domenica 25 gennaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia improvvisa: muore a 46 anni l’ex portiere Diego Ruspantini

Approfondimenti su Diego Ruspantini

Un uomo di 46 anni, ex portiere di calcio, è deceduto improvvisamente a casa a Porto Recanati.

A Porto Recanati, Diego Ruspantini, ex calciatore di 46 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo aver accusato un malore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Diego Ruspantini

Argomenti discussi: Malore in palestra, muore 67enne; Tragedia a Verderio: neonato trovato morto nel letto; Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anni; Malore nel cantiere, operaio 66enne muore nel Teramano.

Tragedia nel calcio brianzolo: muore a 16 anni giovane promessaLutto nel calcio dilettantistico brianzolo: è morto a soli 16 anni Denis Sichka, giovane tesserato della Vis Nova Giussano. monza-news.it

Tragedia a Crispiano, muore bimba di cinque anni: sgomento e prime ipotesi sul decessoMuore bimba di cinque anni a Crispiano: choc nella comunità per la tragedia improvvisa. Le indagini sono in corso. notizie.it

Diego Ruspantini, 46 anni, era un ex portiere e preparatore dei portieri. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio per “Ruspa” - facebook.com facebook

Muore improvvisamente Diego Ruspantini, ex portiere della Samb Beach Soccer x.com