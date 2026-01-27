Traffico Roma del 27-01-2026 ore 18 | 30

L’intenso traffico del 27 gennaio 2026 a Roma interessa principali arterie e raccordi. Code e incolonnamenti sono segnalati su diverse vie, tra cui la Nomentana, il Raccordo Anulare e la Tiburtina. La situazione richiede attenzione agli spostamenti, con congestioni che coinvolgono anche zone come San Giovanni e la zona sud della città. Per aggiornamenti più dettagliati, si consiglia di consultare fonti ufficiali.

Luceverde Roma Buonasera traffico molto intenso Data l'ora sulla rete viaria cittadina ci sono naturalmente code su tutte le principali strade in uscita dal centro sul Raccordo Anulare situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna tra la cassa e l'uscita di Castel Giubileo ancora in carreggiata interna abbiamo code per traffico molto intenso a partire dalla Nomentana fino all'uscita La Rustica decisamente trafficata che la zona sud del raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino al bivio con la Roma Napoli sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code tra la tangenziale del raccordo direzione dell'Aquila e poi abbiamo incolonnamenti sulla Tiburtina tra 7 ville Tivoli situazione analoga sulla Casilina con traffico in coda tra Torre Gaia la Borgata Finocchio in tangenziale code dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico abbiamo naturalmente anche verso San Giovanni a partire da Corso Francia fino a via della Moschea la polizia locale Ci segnala intanto in via Di Casetta Mattei nei pressi di via dei Carafa Come andiamo tutte le attenzioni del caso maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-01-2026 ore 18:30 Approfondimenti su Roma Traffico Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30 Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18:30 Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Traffico Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato. Traffico Roma del 27-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia bis code per incidente in uscita dalla capitale dal ... romadailynews.it Traffico Lazio del 27-01-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buonasera cominciamo col segnalare difficoltà sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca in Colonna 23 dal raccordo anulare Castel ... romadailynews.it Roma: nel 2025 ogni romano è stato quasi 5 giorni nel traffico Nel 2025 i romani hanno trascorso in media quattro giorni e 19 ore chiusi in auto, pari a 115 ore complessive passate nel traffico. Il dato arriva dal TomTom Traffic Index e mostra un lieve migli - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.