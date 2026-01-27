La situazione del traffico a Roma del 27 gennaio 2026 alle 08:30 evidenzia diverse congestioni in varie zone della città, con code e rallentamenti sulla Tangenziale Est, il Grande Raccordo Anulare, e le principali strade urbane. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente le aree interessate e verificare gli aggiornamenti in tempo reale per evitare disagi.

Luceverde Roma le trovate auto in fila sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione la capitale altri file sulla diramazione di Roma sud di Torrenova il grande raccordo per traffico intenso sempre in entrata a Roma rallentamenti e code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla casa di nella Pia causa del traffico intenso incolonnamenti sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale est mentre sulla tangenziale est e il traffico in coda tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico traffico in coda sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dell'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare Avvia dei due punti nel quadrante tutte incolonnamenti sulla via Pontina da casalazzara via Cima e proseguendo la Mostacciano alla zona dell'EUR per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-01-2026 ore 08:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali.

Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaio; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato.

Traffico Roma del 27-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma le trovate auto in fila sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione la ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare ancora disagi ... romadailynews.it

Roma: nel 2025 ogni romano è stato quasi 5 giorni nel traffico Nel 2025 i romani hanno trascorso in media quattro giorni e 19 ore chiusi in auto, pari a 115 ore complessive passate nel traffico. Il dato arriva dal TomTom Traffic Index e mostra un lieve migli - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com