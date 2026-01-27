Traffico Lazio del 27-01-2026 ore 09 | 30

In questa giornata, si segnalano diversi disagi al traffico e ai servizi di trasporto nella regione Lazio, con code e chiusure temporanee su alcune strade e linee ferroviarie. È importante pianificare gli spostamenti considerando le variazioni di percorso e i possibili ritardi, in particolare tra Roma e le zone limitrofe.

luce verde Lazio Bentrovati coda di un km sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova al grande raccordo anulare per traffico intenso in entrata a Roma Cosenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla A1 Firenze Roma Napoli tra chiusi e Orte e poi tra Pontecorvo e Caianello in provincia di Rieti dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiusa la statale 4 via Salaria Tra maglianello Rieti nelle due direzioni lavori in corso fino al 15 marzo in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello di azioni possibili sulla strada provinciale 259 possibili disagi Infine per chi si sposta in treno utilizzando le linee roma-velletri e Orte Fiumicino per lavori programmati alla stazione in Roma Tuscolana fino al prossimo 30 Aprile alcuni treni regionali potranno subire variazioni e cancellazioni da Tiziana al panetto tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con

