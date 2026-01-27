La città di Follonica ha ufficialmente riconosciuto 17 botteghe storiche, valorizzando così il patrimonio commerciale e culturale locale. Questa iniziativa mira a preservare le tradizioni e a rafforzare l’identità del territorio, offrendo un riconoscimento alle attività che rappresentano un punto di riferimento per la comunità. La valorizzazione delle botteghe storiche contribuisce a mantenere vive le radici della zona e a promuovere il suo patrimonio sociale.

Follonica, 27 gennaio 2026 – La Città di Follonica compie un passo importante nella valorizzazione della propria identità produttiva e sociale ufficializzando l’iscrizione di 17 esercizi commerciali nel nuovo Albo delle Botteghe Storiche. Questo riconoscimento, disciplinato da un regolamento comunale, punta a celebrare in modo concreto il valore di esercizi commerciali, attività di somministrazione e imprese artigiane capaci di mantenere la stessa attività d’origine per almeno settant’anni, diventando punti di riferimento stabili per la comunità follonichese. “Siamo qui stamattina (ieri, ndr ) per la consegna delle targhe alle botteghe storiche della nostra città – ha affermato il sindaco Matteo Buoncristiani durante la cerimonia che si è tenuta nella sala dei fantasmi del Museo Magma – perché esse sono pezzi di storia della nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni da valorizzare. Ecco le prime diciassette ’Botteghe storiche’ del Golfo di Follonica

