Tradizione e rottura | un approccio culturale al manga e agli anime alla biblioteca Bonincontro

La biblioteca Marilia Bonincontro apre il ciclo di eventi “Aspettando il Festival” con una riflessione sulla relazione tra tradizione e innovazione nel mondo manga e anime. L’appuntamento, previsto per sabato 31 gennaio alle 17, segna l’inizio del percorso culturale verso il Festival delle biblioteche sociali “Biblioteca Corpo Vivo”, che si terrà a marzo. Un’occasione per approfondire tematiche legate alla cultura giapponese attraverso incontri e dialoghi.

Sabato 31 gennaio, alle ore 17, la biblioteca Marilia Bonincontro apre ufficialmente il percorso verso il Festival delle biblioteche sociali "Biblioteca Corpo Vivo", in programma dal 10 al 14 marzo, con il primo appuntamento della rassegna "Aspettando il Festival", organizzata dalla biblioteca.

