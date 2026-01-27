Tradisce la fiducia dell' amico e fugge con la sua auto | 31enne rintracciata a Vallerotonda

Un episodio di tradimento e furto ha coinvolto un 31enne di origini romene residente a Sora, che è stato rintracciato a Vallerotonda. La vicenda, iniziata con una rapina tra conoscenti, ha portato alla scoperta di un comportamento scorretto e alla successiva azione delle autorità per risolvere la situazione.

Un pomeriggio trascorso insieme si è trasformato in una disavventura per un 31enne di origini romene residente a Sora, vittima di un furto messo a segno da una conoscente. L'episodio, avvenuto giovedì scorso, si è concluso in meno di 24 ore grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Vallerotonda Sora | Vallerotonda. L’amico scende dall’auto e lei gliela ruba… I Carabinieri recuperano l’auto e denunciano una 31enne per furto aggravato Nella giornata di venerdì 23 gennaio, a Vallerotonda, i Carabinieri hanno denunciato una donna di 31 anni per furto aggravato, dopo aver sottratto l’auto di un amico. Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita Un pedone è stato travolto due volte in piazza Leopardi da un’auto poi fuggita. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Vallerotonda Argomenti discussi: Stop ai laboratori fantasma, per una scuola che conquista fiducia sul campo. Un modello virtuoso; Mercosur: agricoltori veneti e friulani protestano a Strasburgo; Coldiretti Vicenza a Strasburgo: Più controlli e stop alle importazioni sleali; Coldiretti a Strasburgo: Stop alle importazioni sleali, servono più controlli e reciprocità. “ Ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto: il segno rimane, indelebile. Il castigo più duro per chi tradisce è essere perdonato. Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perch - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.