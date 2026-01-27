Tra il semplice sonno e il dormire veramente da re c' è di mezzo una sola cosa | il topper

Il topper rappresenta un elemento chiave per migliorare la qualità del sonno, passando da un riposo semplice a un’esperienza più confortevole e rigenerante. La scelta di un materasso adeguato può fare la differenza nel benessere quotidiano, offrendo supporto e comfort ottimali. In questa guida, esploreremo i vantaggi di utilizzare un topper e come selezionarlo in base alle proprie esigenze.

Una recente innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale permette di prevedere, analizzando una singola notte di sonno, oltre 130 malattie e il rischio di mortalità con un anticipo di 10 o più anni.

A Cortona si apre un nuovo ciclo di incontri dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per favorire il sonno dei bambini.

Argomenti discussi: Privazione del sonno e rallentamento cerebrale: scoperto il ruolo della mielina; Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturne; Cenare presto cambia davvero tutto? Il sorprendente effetto del digiuno serale su sonno, metabolismo e longevità; Il sonno è fondamentale per la comunicazione tra i neuroni: una ricerca di UNICAM.

L’insospettabile legame tra la posizione dello smartphone e le malattie neurodegenerativeDormire con lo smartphone vicino al letto è un rischio sottovalutato. Un nuovo studio del 2025 rivela come i campi elettromagnetici influenzino l'ossigeno nel sangue e il rischio di malattie neurodege ... veb.it

Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturneUno studio australiano rivela che uno spray nasale salino può risolvere i disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno nel 50% dei bambini, evitando ... fanpage.it

Dormire sonni tranquilli e’ un’esigenza di tutti, ma quando ci sono bambini in casa non è sempre così semplice. Per favorire il sonno e il rilassamento prima della nanna puoi applicare l’Olio per massaggio Sonno di Pranarom. Adatto anche per i bimbi pi - facebook.com facebook