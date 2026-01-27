Tossina cereulide nel latte artificiale per neonati | richiamo in 60 paesi coinvolte Nestlé e Danone

Una recente crisi alimentare ha coinvolto diversi produttori di latte artificiale per neonati, tra cui Nestlé e Danone, con un richiamo diffuso in 60 paesi. La presenza della tossina cereulide nel prodotto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità di alimenti destinati ai più piccoli. Questa situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e di un’attenzione costante alle normative in ambito alimentare.

Una crisi alimentare senza precedenti sta scuotendo il mercato mondiale del latte in polvere per neonati. Quello che era iniziato come un ritiro precauzionale a dicembre 2025 si è trasformato, nelle prime settimane del 2026, in un'emergenza globale che coinvolge 60 Paesi. Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta dopo il tragico decesso di due neonati, mentre in Belgio è stato confermato ufficialmente il legame tra la malattia di un bambino e il consumo di latte contaminato. Al centro dello scandalo non c'è una mancanza di igiene nelle fabbriche europee, ma un problema alla base della catena di produzione.

