Torturano uno squalo balena e gli tagliano le pinne mentre è ancora vivo il video choc scatena l’indignazione | I pescatori saranno indagati
In Egitto, nelle acque del Mar Rosso, è stato ripreso un episodio di crudeltà nei confronti di uno squalo balena ancora vivo. Il video, diventato virale, mostra pescatori che torturano e tagliano le pinne dell’animale, suscitando indignazione e richieste di indagine. Questo episodio solleva questioni sulla tutela della fauna marina e sulla necessità di interventi più severi contro la pesca illegale e la sofferenza animale.
Torturano e macellano uno squalo balena mentre è ancora vivo. Lo scempio è accaduto in Egitto, nelle acque del Mar Rosso, ed è diventato subito virale su Instagram perché uno dei pescatori autori di questo orrendo e disumano gesto ha avuto l’idea di filmare il collega in azione. Intanto precisiamo che lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande del pianeta con esemplari che possono superare i 12 metri di lunghezza. Animale che non attacca l’uomo perché si alimenta con il plancton e qualche pesciolino, lo squalo balena è classificato nel mondo specie in pericolo quindi tutelato dalle autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
