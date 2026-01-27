Torna la Run for love la corsa solidale della Fondazione Meyer
La Run for Love è un evento solidale organizzato dalla Fondazione Meyer, dedicato ai piccoli pazienti dell’ospedale. La corsa di San Valentino, ormai tradizione, sostiene il progetto Play Therapy, contribuendo a migliorare l’assistenza e il benessere dei bambini in cura. L’edizione 2026 rinnova l’impegno di supporto, invitando tutti a partecipare per una causa importante e a contribuire al sorriso dei più piccoli.
Torna anche per il 2026 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche stavolta, destinati al sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti del nostro ospedale.La formula è sempre la stessa, in modalità virtual: si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Torna la Runforlove: la corsa solidale della Fondazione Meyer.
La corsa solidale organizzata dalla Fondazione Meyer torna a Firenze, offrendo un’occasione per sostenere i piccoli pazienti dell’ospedale.
La Fondazione Meyer torna ad aggiudicarsi l'Oscar di Bilancio
La Fondazione Meyer si distingue nuovamente, ricevendo l'Oscar di Bilancio 2025.
