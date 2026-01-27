Gregory Bovino, ex capo della Border Patrol, è stato rimosso dal suo incarico. La decisione segna un cambiamento nella gestione dell’agenzia, senza commenti ufficiali al momento. La vicenda evidenzia le dinamiche interne e le possibili implicazioni per la sicurezza e l’immagine dell’ente. La notizia, riportata da fonti autorevoli, sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita sulla gestione delle forze di frontiera negli Stati Uniti.

Stati Uniti Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota Stati Uniti Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota «Gregory Bovino ha perso il lavoro». Così ha titolato The Atlantic per dare la notizia che il famigerato capo della Border Patrol è stato rimosso dal suo ruolo di “comandante a piede libero” e rispedito al suo precedente incarico a El Centro, in California, dove dovrebbe andare a breve in pensione. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha sospeso con effetto immediato anche il suo accesso ai social media. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torna a casa Gregory, rimosso dall’incarico l’eccentrico capo della Borderl Patrol

Approfondimenti su Gregory Bovino

Gregory Bovino, comandante del Border Patrol, è stato rimosso dal suo incarico a Minneapolis.

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gregory Bovino è stato rimosso dall'incarico di comandante del Border Patrol, secondo The Atlantic ma Washington smentisce. La vicesegretaria McLaughlin su X scrive: "E' parte fondamentale della squadra del presidente". #ANSA https://www.ansa.it/sito/noti - facebook.com facebook

Stati Uniti, il capo della Border Patrol Greg Bovino e altri agenti lasceranno Minneapolis x.com