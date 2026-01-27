Torna a casa Gregory rimosso dall’incarico il capo della Border Patrol

Gregory Bovino, figura di spicco della Border Patrol, è stato recentemente rimosso dal suo incarico. Questa decisione segna un cambiamento importante nella gestione delle attività di frontiera negli Stati Uniti. La notizia, riportata da fonti affidabili, evidenzia le conseguenze di recenti sviluppi e riflette l’attenzione pubblica su questa figura e sul suo ruolo.

Stati Uniti Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota Stati Uniti Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota «Gregory Bovino ha perso il lavoro». Così ha titolato The Atlantic per dare la notizia che il famigerato capo della Border Patrol è stato rimosso dal suo ruolo di “comandante a piede libero” e rispedito al suo precedente incarico a El Centro, in California, dove dovrebbe andare a breve in pensione. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha sospeso con effetto immediato anche il suo accesso ai social media. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

