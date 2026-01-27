Il 44° Torino Film Festival si terrà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, con la retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe e la proiezione di 24 titoli. L’evento si svolgerà al Teatro Regio, offrendo un’occasione per apprezzare il cinema e la storia del grande schermo in un contesto culturale di rilievo.

Il 44° Torino Film Festival si svolgerà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, con inaugurazione al Teatro Regio. La call per partecipare apre il 6 marzo 2026 e chiude il 6 settembre (info su www.torinofilmfest.org ). Retrospettiva Marilyn Monroe Sono stati annunciati 24 titoli per l’omaggio a Marilyn Monroe. Oltre ai film da lei interpretati, la selezione include sguardi diversi: Love, Marilyn (documentario con frammenti della sua voce interiore) e l’omaggio di Pier Paolo Pasolini in La rabbia. A questi si aggiungono quattro film con attrici premiate o candidate all’Oscar che hanno interpretato Marilyn come figura da interrogare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Torino Film Festival 2026 | Retrospettiva Marilyn Monroe con 24 titoli

Approfondimenti su Torino Film Festival

Il Torino Film Festival 2026 si terrà dal 24 novembre al 2 dicembre, con la serata inaugurale al Teatro Regio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Film Festival

Argomenti discussi: Locarno Heritage: i restauri del Locarno Film Festival a Torino. Cinema Massimo, febbraio-aprile 2026; Vent'anni di Orobie Film Festival; 'Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song' una favola moderna; Rai Cinema alla 76. Berlinale 2026.

Il Torino Film Festival annuncia le date dell'edizione 2026 e i titoli della retrospettiva dedicata all'immortale MarilynGiulio Base dirigerà il TFF anche nell'anno della sua 44ma edizione, e così ha commentato i 24 titoli scelti per omaggiare una delle più grandi e misteriose icone della storia del cinema, ... comingsoon.it

44° Torino Film Festiva, dal 24 novembre al 2 dicembre 2026Annunciati i 24 film della retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe e l’apertura della call per partecipare al 44°TFF. mymovies.it

Appena finito di rivedere Gran Torino, un film sublime. - facebook.com facebook