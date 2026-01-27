Tiroide da Napoli l’allarme degli esperti ne soffre il 10% degli italiani

Le patologie tiroidee interessano circa il 10% della popolazione italiana. Si tratta di un tema di sanità pubblica di crescente importanza, che richiede attenzione e diagnosi precoci per migliorare la qualità della vita di chi ne è colpito. Conoscere i segnali e le cause può contribuire a una gestione più efficace di questa condizione.

