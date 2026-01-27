Tigre sul campo e regina dei social Sabalenka agguanta le semifinali

Sabalenka, nota per la sua personalità forte e determinata, ha conquistato le semifinali del torneo, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito tennistico. La sua presenza in campo e sui social la rende una figura di grande interesse, mentre il tatuaggio della tigre sul braccio rappresenta la sua grinta e determinazione. Un momento importante nella sua carriera che sottolinea il suo carattere distintivo.

Fili d'erba Ci ha provato la diciottenne yankee Iva Jovic a mettersi di mezzo ma la bielorussa andava a un'altra velocità. Dominatrice nel rettangolo di gioco, lontano dal campo lascia emergere un lato umano. I fan, anzi follower, la adorano. Irruenta, arrogante, tennisticamente prepotente. Il tutto ben esemplificato da una tigre tatuata sull'avambraccio sinistro.

