Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara andavano a Lione per l' Europa League

Un incidente frontale tra un bus di tifosi del Paok e un camion a Timisoara ha causato la morte di alcuni supporter. Erano in viaggio verso Lione, dove oggi si giocava una partita di Europa League. La tragedia ha scosso i tifosi e le autorità locali, che stanno ancora accertando le cause dello scontro.

Un grave incidente stradale ha coinvolto un gruppo di tifosi del Paok Salonicco in transito in Romania diretti in Francia. Sette sarebbero i morti a causa dello scontro, mentre altri tre sono rimasti feriti. Il dramma è avvenuto nei pressi di Timisoara. Il gruppo era diretto a Lione per assistere a una partita dell’Europa League. Morti sette tifosi del Paok Salonicco L'incidente a Timisoara Sette tifosi morti sul colpo La nota della società sportiva Morti sette tifosi del Paok Salonicco Le autorità rumene hanno confermato che tutti i passeggeri a bordo del minivan erano sostenitori del Paok Salonicco. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa League Approfondimenti su PaokSalonicco Timisoara Lione Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a Lione Una tragedia ha coinvolto sette tifosi del PAOK in Romania, vittime di uno scontro frontale con un mezzo pesante. Tragedia in Romania: incidente stradale, sette tifosi del Paok morti durante la trasferta verso Lione Un grave incidente stradale in Romania ha coinvolto un gruppo di tifosi del Paok, con sette vittime e tre feriti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su PaokSalonicco Timisoara Lione Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribileTIMISOARA (Romania) - Sette tifosi del PAOK di Salonicco sono morti in un incidente stradale in Romania, mentre si recavano a Lione per una partita di Europa League. L'incidente è stato scaturito da u ... tuttosport.com Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a LioneUna tragedia si abbatte sulla settimana di coppe europee: un minivan di tifosi del PAOK diretti a Lione si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante ... fanpage.it AS Roma. . Europa League #ASRoma - facebook.com facebook EUROPA LEAGUE 8^ GIORNATA #ASRomaClubVerona #RCV #ASRoma #ASR #UEL x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.