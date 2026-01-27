The Batman 2 | Doccia fredda per i fan un personaggio amatissimo non tornerà nel sequel

La conferma ufficiale sulla presenza di alcuni personaggi nel sequel di The Batman 2 ha deluso alcuni fan, poiché uno dei protagonisti più amati non tornerà, suscitando aspettative miste. Con l’uscita prevista nel 2027, il film continuerà a sviluppare l’universo di Matt Reeves, mantenendo vivo l’interesse e la curiosità del pubblico.

Mentre il countdown per l’uscita di The Batman – Parte II (prevista per il 2027 ) continua, l’universo cinematografico di Matt Reeves si espande, portando con sé sia entusiasmi che piccole delusioni per i fan. Se da un lato i rumor sui casting di Scarlett Johansson e Sebastian Stan (nel ruolo di Harvey DentDue Facce) accendono le speranze, dall’altro arrivano conferme amare su alcuni grandi assenti nel sequel con Robert Pattinson. Cristin Milioti rompe il silenzio: Sofia Falcone salta The Batman 2. La notizia che molti temevano è ufficiale: Cristin Milioti non farà parte del cast di The Batman 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

