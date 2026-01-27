In occasione del Giorno della Memoria, vengono organizzati due eventi pubblici dedicati alla commemorazione e alla riflessione sulla Shoah. Questi momenti offrono l’opportunità di ricordare e comprendere meglio uno dei capitoli più dolorosi della storia, coinvolgendo la cittadinanza in un dialogo rispettoso e costruttivo.

Due momenti pubblici di commemorazione e riflessione, aperti a tutta la cittadinanza, in occasione del Giorno della Memoria. E’ quanto propongono le città di Massa e Carrara. Una giornata, lo ricordiamo, che ricorda la Shoah, lo sterminio perpetrato dal nazismo durante la Seconda guerra mondiale, che colpì milioni di persone, non solo il popolo ebraico ma anche deportati politici e militari, rom e sinti, persone con disabilità, omosessuali e tutti coloro che furono perseguitati e internati nei campi di concentramento. A Massa alle 9 si tiene un Consiglio comunale straordinario e aperto. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Agostino Incoronato, de sindaco Francesco Persiani e del presidente della Provincia Roberto Valettini, sono in programma letture di testi di Primo Levi, Elie Wiesel e Joyce Lussu, a cura degli studenti del Liceo Palma, con interventi musicali, e del poeta Massimo Dalle Luche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testimonianze dall’inferno. Consigli straordinari per ricordare la Shoah

Approfondimenti su Testimonianze Dall inferno

Le testimonianze provenienti dall’Iran descrivono un clima di grande tensione e sofferenza, con cittadini che vivono in un contesto di instabilità e repressione.

Questa mattina a Firenze sono state posate due nuove pietre d’inciampo per commemorare le vittime della Shoah.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Testimonianze Dall inferno

Argomenti discussi: Testimonianze dall’inferno. Consigli straordinari per ricordare la Shoah; La difesa dei Moretti e tutti gli orrori della Procura; Iran, l'appello di Sohyla Arjmand alla sua comunità a Bologna: Restiamo uniti contro il massacro; Assolto dopo nove anni dall’accusa di maltrattamenti: La verità ha resistito, ora voglio tornare a vivere.

Testimonianze dall’inferno. Consigli straordinari per ricordare la ShoahAppuntamento a Massa e a Carrara con gli alunni del Palma e del Montessori. Celebrazione ufficiale in Prefettura e incontro alla biblioteca Nuova Caina. lanazione.it

Testimonianze dall’inferno a Gaza: Nel paese mancano luce e gas. Quartieri dilaniati dalle bombeI bambini sono senza una cura salvavita. Lo racconta Abu Ahmed, presente al dibattito ‘Democrazia al lavoro’, andato in scena venerdì pomeriggio nell’aula magna dell’istituto ‘Zaccagna’ di Carrara e ... lanazione.it

Radio1 Rai. . Il #femminicidio di #Anguillara. Sotto shock il piccolo centro alle porte di Roma dopo che i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si sono tolti la vita. Al #GR1 le testimonianze di alcuni cittadini raccolte dall'inviata @elena.baiocc - facebook.com facebook

"E' l'inferno in terra". Le testimonianze crude dall'Iran e la paura di chi vive sotto le torri x.com