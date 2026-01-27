Testa a testa Benevento-Catania conteranno i dettagli | vietato specchiarsi

In un delicato testa a testa tra Benevento e Catania, i dettagli faranno la differenza. Entrambe le squadre rimangono in vetta alla classifica, senza un vero distacco. La partita si giocherà sui particolari, poiché ogni errore potrebbe influire sul risultato finale. La sfida si preannuncia equilibrata, e l’attenzione ai dettagli sarà fondamentale per conquistare i tre punti e mantenere la posizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Quello che doveva essere il primo possibile strappo alla classifica imposto dai giallorossi, complici i due impegni casalinghi di fila, a conti fatti non c'è stato con Benevento e Catania rimaste a braccetto in vetta a quota 51. I segnali che arrivano dalla Sicilia descrivono un ambiente ed una squadra che non ha nessuna intenzione di mollare la presa, ma nel Sannio nessuno si era fatto illusioni. Le parole corrette per descrivere quello che attende da qui in avanti la Strega le ha usate domenica scorsa in sala stampa l'estremo difensore Vannucchi: "Conteranno i dettagli", spiegando che il calo di tensione sul 3-2 del Siracusa non dovrà più ripetersi.

