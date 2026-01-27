Terremoto scossa violenta e gente in strada Tutta la zona in allerta

Un nuovo terremoto ha colpito l’isola di Giava, in Indonesia, provocando paura e mobilitazione tra la popolazione. La scossa, intensa e improvvisa, ha generato allerta in tutta la zona. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Una nuova e netta scossa di terremoto ha interessato l’Indonesia, con epicentro nell’isola di Giava, area tra le più popolose dell’arcipelago. Il sisma, di magnitudo 5.7, è stato registrato in mattinata e ha generato momenti di allerta tra i cittadini, con segnalazioni di persone uscite all’aperto per precauzione. L’evento si è verificato alle 08:20 ora locale, quando i sismografi hanno rilevato un movimento tellurico percepito in più località. L’area è abituata a convivere con scosse anche importanti, ma l’intensità avvertita ha spinto molte persone a interrompere le attività quotidiane, seguendo le procedure di sicurezza previste in caso di scossa di terremoto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

