In un contesto globale di crescente richiesta di risorse, la Cina estende il suo controllo su nichel e litio, materiali chiave per l’industria tecnologica e energetica. Questo movimento evidenzia l’importanza strategica delle materie prime e le implicazioni geopolitiche, influenzando i mercati internazionali e le future dinamiche di approvvigionamento.

Porte aperte, sedute comode, ma il prezzo lo fa il Dragone. Nella nuova guerra globale formato materie prime, la Cina muove un’altra pedina. D’altronde, è ormai quasi una legge naturale, chi ha più minerali critici, chi possiede più terre rare, vince. E litio e nichel sono due elementi imprescindibili nella competitività del futuro, a cominciare dalla transizione energetica, arrivando fino alle batterie per le auto elettriche. Ecco allora la mossa della Cina, che oggi è monopolista, o quasi, delle miniere sparse per il globo: aprire il mercato dei futures legati alle materie prime agli investitori esteri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Terre rare, Pechino allunga le mani su nichel e litio

Approfondimenti su Terre Rare

La recente operazione “Absolute Resolve” segna l’ingresso del Venezuela in un contesto geopolitico strategico legato alle terre rare.

Ultime notizie su Terre Rare

