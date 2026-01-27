Terna S.p.A. ha emesso con successo un European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro. L’emissione, rivolta a investitori istituzionali, rafforza l’impegno della società verso la sostenibilità e la finanza verde, consolidando la propria posizione nel settore energetico. L’operazione rappresenta un passo importante nel finanziamento di progetti sostenibili e innovativi, contribuendo alla transizione verso un’economia più verde e responsabile.

Terna S.p.A. (“Terna” o la “Società) ha lanciato con successo lunedì 26 gennaio uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. Questa operazione rappresenta per Terna, e per il mercato domestico in assoluto, la prima emissione obbligazionaria ibrida perpetua in formato Green Bond Standard (ovverosia in linea con i requisiti di cui al Regolamento EU 20232631 sulle c.d. “obbligazioni verdi”). L’emissione da parte della Società guidata da Giuseppina Di Foggia, che segue il primo European Green Bond senior da Euro 750 milioni lanciato a luglio 2025, ha ottenuto grande favore da parte del mercato con richiesta massima per più di 7 miliardi di euro, circa 9 volte l’offerta, ed è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terna: emesso con successo European green bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro

Approfondimenti su Terna Spa

Terna, gestore della rete elettrica italiana, ha emesso un green bond perpetuo da 850 milioni di euro.

Eni ha annunciato il successo dell’emissione di un bond ibrido subordinato perpetuo da 1 miliardo di euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Terna Spa

Argomenti discussi: Terna: emesso con successo uno European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro; Terna, emesso con successo European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro; Terna lancia un green bond ibrido da EUR850 milioni; Terna, collocato un european green bond ibrido.

Terna, emesso con successo European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro(Teleborsa) - Terna ha lanciato con successo in data odierna uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammo ... finanza.repubblica.it

Terna, successo record per il primo European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euroIl bond è stato emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di Terna, del valore complessivo di 4 miliardi di euro ... affaritaliani.it

MP SAN GIORGIO. PICCIRILLO: “NON SIAMO STATI TUTELATI DALLA TERNA ARBITRALE” - facebook.com facebook