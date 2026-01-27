Teresa morì di peritonite a 5 anni La madre chiede un milione di euro | Nessun legame ne avrà 74mila

In un caso di richiesta di risarcimento, la madre di una bambina di 5 anni, deceduta per peritonite, chiede un milione di euro. La storia, iniziata con una visita al pronto soccorso di Cattolica, evidenzia le complicazioni di un intervento medico e le implicazioni legali che ne sono scaturite.

Rimini, 27 gennaio 2026 – Tutto era iniziato con una visita in pronto soccorso a Cattolica per febbre alta e dolori addominali, appena prima che la piccola Teresa, una bimba di 5 anni residente all’epoca dei fatti a Montiano nel cesenate, venisse dimessa dal medico di guardia con la prescrizione di un semplice antibiotico. Fu questione di tre giorni appena e la piccola Teresa sarebbe poi morta a Cattolica, dove si trovava nella casa dei nonni, a causa di un’appendicite acuta, passata in peritonite non diagnosticata. Assolta la dottoressa del pronto soccorso. Una vicenda che risale al luglio del 2017, ma che è tornata attuale nei giorni scorsi dopo una sentenza del Tribunale civile di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

