Tenta di entrare in un’abitazione | messo in fuga

Un tentativo di intrusione ha coinvolto un uomo che, nel centro di Camerano, ha cercato di scassinare una porta di un’abitazione. La scena ha generato molta paura tra i residenti, ma l’individuo è stato messo in fuga senza riuscire nel suo intento. Le forze dell’ordine sono intervenute per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della zona.

La paura è stata tanta. Era un energumeno quello che, da solo, ha cercato di scassinare la porta di un’abitazione in pieno centro di Camerano. E’ successo l’altro ieri nel tardo pomeriggio. Pioveva. L’uomo ha dapprima forzato il portone d’ingresso del condominio in via Dante Alighieri riuscendo a entrare. Forse sapeva che al primo piano abitava una signora anziana da sola. Ci ha provato, ha tentato anche di forzare quella porta. Un vicino di casa però aveva visto tutto, aveva notato l’uomo alle prese con il portone di ingresso. Ha cominciato a urlare dal balcone dirimpetto tanto da farlo desistere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

