Tennis Zverev in semifinale a Melbourne

Sascha Zverev si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in carriera. L’evento si svolge a Melbourne ed è uno dei tornei più prestigiosi nel panorama tennistico internazionale. Questa fase rappresenta un importante passo avanti nel percorso del tennista tedesco, confermando la sua costanza e competitività nel circuito.

Roma, 27 gen. (askanews) – Sascha Zverev torna in semifinale agli Australian Open per la quarta volta in carriera. Il tedesco, numero 3 del mondo e finalista lo scorso anno quando venne battuto da Jannik Sinner, ha superato il 20enne statunitense Learner Tien (29 del seeding) con i parziali di 6-3, 6-7, 6-1, 7-6. Buona prova di Sascha, che ha lasciato per strada il secondo set perso al tie-break, per poi risalire di livello specialmente con il servizio, dove ha messo a segno 24 ace. Per Zverev si tratta della 10^ semifinale a livello Slam. Venerdì attende il vincente di Alcaraz-De Minaur. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Jannik Sinner ha iniziato l’Australian Open con una vittoria rapida, durando appena 1 ora e 7 minuti.

Oliynykova, il talento del tennis da Kiev a Melbourne, affronta ogni sfida con determinazione.

ZVEREV ferma la corsa di Tien: è SEMIFINALE a Melbourne! | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

