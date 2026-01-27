Tennis Alcaraz in semifinale agli Australian Open

Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali agli Australian Open, segnando una tappa importante nel suo percorso nel tennis professionistico. La sua presenza in questa fase del torneo testimonia il suo crescente livello di competitività e le potenzialità future nel circuito internazionale. Un risultato che conferma il suo ruolo tra i protagonisti di questa edizione del torneo.

Roma, 27 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz è in semifinale agli Australian Open per la prima volta in carriera. Lo spagnolo ha battuto il padrone di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1 in due ore e 15 minuti di gioco. Un match ben gestito da parte di Alcaraz, che dopo un primo set equilibrato ha comandato senza grandi problemi. Dominio totale nel secondo ed anche nel terzo set, portato a casa da Alcaraz per 6-1. Per Carlitos si tratta della 10^ semifinale Slam (2° tennista più giovane di sempre nell’Era Open a raggiungere questo traguardo). In semifinale, Carlos Alcaraz affronterà Sascha Zverev.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Carlos Alcaraz ha iniziato con successo la sua partecipazione agli Australian Open, vincendo al primo turno contro Adam Walton, wild-card australiano e 81 del mondo.

L'Australian Open 2026 si avvicina alle fasi decisive, con i quarti di finale che vedono protagonisti Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz Is Causing Chaos! | Australian Open 2026

